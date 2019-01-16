İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kocaoğlu ve Kılıçdaroğlu İzmir'in durumunu masaya yatırdı.

KILIÇDAROĞLU HENÜZ KARAR VERİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Kocaoğlu'na henüz karar verilmediğini söylediği öğrenildi. Büyükşehir adaylığı konusunda net bir ismin ortaya çıkmadığını belirten Kılıçdaroğlu'nun Kocaoğlu'na, "Çalışmalarımız devam ediyor. Süreçte sona yaklaştık. Fakat durumu netleştirmedik" dediği aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA BEN DE VARIM DEDİ

Bunun üzerine Kocaoğlu'nun da, "Bu karışık ortamda ben de varım. Adaylığımı açıklıyorum" cevabını verdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun bu durum üzerine ise, "Bu kararınız bizim ve partimiz için yeni bir gelişmedir. Bunu arkadaşlarımla değerlendireceğim" dediği aktarıldı.

AZİZ KOCAOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Bu görüşmenin ardından bir açıklama yapan Kocaoğlu, "İzmir'de ortaya çıkan tablo adaylığım ile ilgili tarihi sorumluluk yükledi" ifadelerini kullandı.

U DÖNÜŞÜ YAPTI

Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran seçimleri sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet edip Kurultay iseyen Muharrem İnce'ye destek çıkmıştı. Kılıçdaroğlu ile arası açılan Aziz Kocaoğlu, adayolmayacağını açıklamıştı. Ancak bugün yaptığı açıklamayla U dönüşü yaptı.