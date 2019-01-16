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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 19:00

Son dakika: Sivas-Ankara karayolu ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

Sivas-Ankara karayolu ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, mahsur kalan araçları kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Yol kapandı, araçlar mahsur kaldı!

Yozgat'ta etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Yozgat'ın Saraykent-Akdağ madeni ilçelerin arasında yüze yakın araç yoldan çıkıp kara saplandı.

Çok sayıda araç karda mahsur kaldı. Devam eden kar ve tipi nedeniyle karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları da güçlükle devam ediyor.

Sivas-Ankara karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Mahsur kalan araçları da ise kurtarma çalışmaları sürüyor.

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