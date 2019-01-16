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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 19:25

Başkan Erdoğan: "-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdik"

Başkan : "Bugün ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren Kolinda Grabar Kitaroviç ile -Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin bu ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyorum".

İş birliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum

Başkan , Kolinda Grabar Kitaroviç ile -Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin bu ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inandığını bildirdi.


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