Akılalmaz olay, geçen pazar günü Erbaa'ya bağlı Karayaka beldesinde yaşandı. M.V., dolandırıcılık suçundan hükümlü olduğu Sinop Durağan Açık Cezaevi'nin ankesörlü telefonuyla Tokat'ın Erbaa ilçesi Karayaka beldesinde hayvancılıkla uğraşan D.K'yı (50) aradı.

HÜKÜMLÜ KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK TANITIP...

Kendisini Erbaa'da görev yapan bir doktor olarak tanıtan hükümlü, parasını sonra vermek şartıyla 4 keçi istedi. Ertesi gün tekrar arayan M.V. 5 keçi daha istedi. D.K. toplam 9 keçiyi şüphelinin yönlendirdiği kişilere teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan D.K. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken dün D.K.'yı tekrar arayan M.V., 6 keçi daha istedi. Jandarma ile temasa geçen D.K. yönlendirilen kişilere keçileri teslim etti.

JANDARMANIN TAKİBİNE TAKILDI

Jandarmanın takibiyle Evyaba Mahallesi'nde keçileri ahıra indirdiği esnada G.E.(33), yakalandı. Onun ifadeleri doğrultusunda Ö.İ (31), H.G.(29) de gözaltına alındı.

D.K.'nın daha önce verdiği keçilerden 5'i Niksar ilçe merkezinde, 4'ü ise Erbaa'ya bağlı Akça köyünde bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Cezaevinden ankesörlü telefonla arayarak keçileri isteyen M.V.'nin işlemlerinin ise hükümlü bulunduğu Sinop'ta yapıldığı belirtildi.