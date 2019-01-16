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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 17:00

Arnavutköy'de kadın kuaförü görünümlü kürtaj merkezine baskın

Son dakika... Arnavutköy'de yasadışı kürtaj yapılan kadın kuaförü görünümlü işyerine operasyon düzenlendi. Baskında bir doktor ve işyeri sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Kürtaj operasyonlarında kullanılan medikal malzemelerle çok sayıda ilaç da ele geçirildi.

Arnavutköy'de kadın kuaförü görünümlü kürtaj merkezine baskın

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Nurbanu Sokak'ta bulunan kadın kuaförü görünümlü işyerinde yasadışı kürtaj yapıldığının belirlenmesi üzerine İl Sağlık ekipleriyle birlikte Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri pazartesi öğle saatlerinde operasyon düzenledi.

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR
sında, "Bayan kuaförü" yazan adrese giren ekipler, içeri girdiklerinde büyük şok yaşadılar. Çünkü içerisi hastane görünümündeydi. Yapılan çalışmalarda, kürtaj operasyonlarında kullanılan medikal malzemelerle çok sayıda ilaç da ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Baskın düzenlenen adresteki kasiyer olarak çalışan Sidra M., ruhsatsız işletmenin sahibi olduğu öne sürülen Suriyeli Aldo M. ve muayene olmak için sıra bekleyen 3 kişi, gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda ayrıca tıbbi malzemeler dışında 800 TL civarında da nakit para ele geçirildi. İş yeri kapatılarak mühürlenirken emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.

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