MHP'den yapılan yazılı açıklamada, parti tüzüğünün ilgili maddesi çerçevesinde, tedbirli olarak "kesin çıkarma cezası" istemiyle MDK'ye sevk edilen Usta hakkında düzenlenen disiplin soruşturma dosyasının disiplin kurulu tarafından müzakere edildiği bildirildi.

Açıklamada, müzakere sonucunda yapılan gizli oylamayla MHP Ankara Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Usta'nın parti üyeliğinden ihraç edildiği belirtildi.

Samsun Milletvekili Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" dolayısıyla parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK'ye sevk edilmişti.

BAHÇELİ GÖREVDEN ALMIŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden almıştı.

EYT AÇIKLAMALARI İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Edinilen son dakika kulis bilgilerine göre resmi bir gerekçe henüz duyurulmadı. Resmi olarak görevden alındığı duyuruldu. Kulis bilgileri, bugün Meclis Genel Kurulu'nda yapılan Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik destek açıklamasıydı. Bu kapsamda olduğu ifade ediliyor.

MHP açısından emeklilikte yaşa takılanlar seçim vaadi olarak dile getirilmişti. Ancak bugün Genel Kurul'daki tablo MHP'nin tasarladığı gibi gelişen bir durum değildi.

Edinilen bilgilere göre MHP lideri Devlet Bahçeli mecliste yaşanan görüntülerden rahatsız oldu ve Erhan Usta'yı görevden aldı.