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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 15:46

Son dakika... Brüksel'deki kritik görüşme başladı

Son dakika... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüşmesi Brüksel'deki NATO Karargahında başladı.

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