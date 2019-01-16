Son dakika... Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı. Son dakika gelişmesine göre, Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.