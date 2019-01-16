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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 09:49

Son dakika... deki terörist teslim oldu

Son dakika... Terör arananlar listesinde 300 bin TL ödülle de bulunan isimli terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gri listedeki terörist teslim oldu

Son dakika gelişmelerine göre, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde 300 bin lira ödüllü de aranan isimli terörist 'ın ilçesinde bulunan Habur Kara Hudut Kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

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