22 dolar için öldürülmüştü! İşte ABD'nin konuştuğu o Türk

New York'un Long Island bölgesindeki Levitown kasabasında bir benzin istasyonunun müdürü olan 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren, 22 dolar hesabı ödemeden kaçmaya çalışan müşterinin önünü kesince aracın sürücüsü kendisini ezerek olay yerinde kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, New York polisi kaçan sürücüyü her yerde arıyor.

ENGEL OLMAYA ÇALIŞIRKEN...

Basına verilen görüntülerde benzin aldıktan sonra sahte kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen şüpheli şahıs, aracına yönelip kaçmaya çalıştığı sırada Dağdeviren'in adama engel olmaya çalıştığı görülüyor.

Polis, Dağdeviren'i ezerek kaçan şüphelinin 30'lu yaşlarda koyu tenli ve uzun saçlı olduğunu, ayrıca olay yerinden kaçtığı aracın da plakasız olduğunu belirtti.