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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 09:28

için öldürülmüştü! İşte 'nin konuştuğu o Türk

’de istasyonunda çalışan isimli Türk, benzin parasını ödemeden kaçmak isteyen müşterinin önünü kesince ezilerek can verdi. Basına verilen görüntülerde benzin aldıktan sonra sahte kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen şüpheli şahıs, aracına yönelip kaçmaya çalıştığı sırada Dağdeviren’in adama engel olmaya çalıştığı görülüyor.

22 dolar için öldürülmüştü! İşte ABD'nin konuştuğu o Türk

'un Long Island bölgesindeki Levitown kasabasında bir istasyonunun müdürü olan 59 yaşındaki , hesabı ödemeden kaçmaya çalışan müşterinin önünü kesince aracın sürücüsü kendisini ezerek olay yerinde kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, New York polisi kaçan sürücüyü her yerde arıyor.

ENGEL OLMAYA ÇALIŞIRKEN...
Basına verilen görüntülerde benzin aldıktan sonra sahte kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen şüpheli şahıs, aracına yönelip kaçmaya çalıştığı sırada Dağdeviren'in adama engel olmaya çalıştığı görülüyor.

Polis, Dağdeviren'i ezerek kaçan şüphelinin 30'lu yaşlarda koyu tenli ve uzun saçlı olduğunu, ayrıca olay yerinden kaçtığı aracın da plakasız olduğunu belirtti.

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