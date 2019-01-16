Adana'daki esrarengiz ölümün ardından dram çıktı! Mektup bırakıp... Adana'da oturmadığı bir apartmanın bahçesinde ölü olarak bulunan kadının kanser olduğunu öğrendiği için polise, eşine ve ailesine "benim ölümümden kimse sorumlu değil kanser olduğumu öğrendim kimseye acı çektirmek istemiyorum" içerikli mektup yazıp intihar ettiği ortaya çıktı.

Korkunç olay, merkez Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 206 Sokakta bulunan bir apartman bahçesinde dün meydana geldi. Apartmanda oturan bir kişi sabah işe gitmek için evden çıktığında bahçede hareketsiz halde yatan bir kadın gördü. HABERİN DEVAMI

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