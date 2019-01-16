Adana'daki esrarengiz ölümün ardından dram çıktı! Mektup bırakıp...

Korkunç olay, merkez Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 206 Sokakta bulunan bir apartman bahçesinde dün meydana geldi. Apartmanda oturan bir kişi sabah işe gitmek için evden çıktığında bahçede hareketsiz halde yatan bir kadın gördü.
Korkunç olay, merkez Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 206 Sokakta bulunan bir apartman bahçesinde dün meydana geldi. Apartmanda oturan bir kişi sabah işe gitmek için evden çıktığında bahçede hareketsiz halde yatan bir kadın gördü.
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