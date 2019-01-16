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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 11:22

'nin örgütlenmesinde istifa depremi

İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ve Nusaybin ilçe yönetimi üyeleri topluca istifa etti.

CHP'de istifa depremi

Nusaybin ilçe binasında açıklama yapan İl Başkan Yardımcısı Talayhan, kendisi, CHP'den milletvekili adayı olan ağabeyi Abdulkadir Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetiminin partiden istifa ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade eden Talayhan, "Ama İl Başkanı başta olmak üzere bulunduğumuz duruma dair teşkilattan hiçbir destek alamadık. Yolumuz Atatürk yoludur. Bu hiçbir zaman şaşmaz ancak bu koşullarda CHP'deki pozisyonumuzdan ve partiden istifa ediyoruz." diye konuştu.

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