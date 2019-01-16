Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.01.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 16.01.2019 11:22

'de nefes kesen operasyon! Gemide mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı

Uluslararası Limanı yakınlarında fırtına ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturan kargo gemisindeki 2 kişi helikopterle kurtarıldı.

Liman yakınlarında demirli bulunan "Wardeh" isimli kargo gemisinin, dün sürüklendikten sonra yaklaşık 150 metre açıkta karaya oturmasının ardından başlatılan çalışmalar, bugün sabah saatlerinde de sürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMersin'de nefes kesen operasyon! Gemide mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar