Liman yakınlarında demirli bulunan "Wardeh" isimli kargo gemisinin, dün sürüklendikten sonra yaklaşık 150 metre açıkta karaya oturmasının ardından başlatılan çalışmalar, bugün sabah saatlerinde de sürdü.
Liman yakınlarında demirli bulunan "Wardeh" isimli kargo gemisinin, dün sürüklendikten sonra yaklaşık 150 metre açıkta karaya oturmasının ardından başlatılan çalışmalar, bugün sabah saatlerinde de sürdü.
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