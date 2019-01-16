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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 11:18

Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe kapandı

’yı ’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapandı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Antalya-Konya yolu saat 05.00 sıralarında ulaşıma kapandı.

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