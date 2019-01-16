Adana'da sağanak yağış hayatı kabusa çevirdi! Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı

Kentte, akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı şiddetini artırdı. Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçeleri ile Seyhan ilçesinin bazı mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kentte, akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı şiddetini artırdı. Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçeleri ile Seyhan ilçesinin bazı mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
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