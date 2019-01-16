Samsun Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurduktan sonra haber alınamayan Türkmenistan uyruklu genci arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.
Samsun Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurduktan sonra haber alınamayan Türkmenistan uyruklu genci arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.
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