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  • 16.01.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 16.01.2019 11:01

'da kanyonda kaybolan genci arama çalışması sürüyor

Vezirköprü ilçesinde bulunan 'nda kamp kurduktan sonra haber alınamayan Türkmenistan uyruklu genci arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor. Hojayev, “En iyi okulda okuyorum. Param var, her türlü imkanım var. Yeter bu kadar yaşamak. Beni bulursanız buradaki insanları suçlamayın” sözlerinin yer aldığı videoyu yakınlarına göndermiş. Gencin çadır kurduğu yerde çantasını, ağaçta asılı montunu ve yerde yakılmış bir miktar para bulundu.

Samsun Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurduktan sonra haber alınamayan Türkmenistan uyruklu genci arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

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