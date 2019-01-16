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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 14:03

'ı şehit edenlerin cezası belli oldu

haberine göre Batman'da müzik öğretmeni Şenay 'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aybüke öğretmeni şehit edenlerin cezası kesildi

Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Başkanı Veysi Işık'ın içinde olmadığı makam aracına PKK'lı alçaklar, silahlı saldırı gerçekleştirMİŞTİ. Hain saldırıda, kurşunlar Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görevli 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay 'ın bulunduğu araca da isabet etmişti.

Genç öğretmen yaşamını yitirirken, yanında bulunan öğretmen arkadaşı ise yaralanmıştı.

haberine göre Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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