Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Başkanı Veysi Işık'ın içinde olmadığı makam aracına PKK'lı alçaklar, silahlı saldırı gerçekleştirMİŞTİ. Hain saldırıda, kurşunlar Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görevli 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın bulunduğu araca da isabet etmişti.

Genç öğretmen yaşamını yitirirken, yanında bulunan öğretmen arkadaşı ise yaralanmıştı.

Son dakika haberine göre Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.