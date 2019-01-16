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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 19:22

Başkan Erdoğan'dan 'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

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Cumhurbaşkanı ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor.

- 1 milyar dolarlık bir hedef var. 2019 yılında bu hedefe biraz daha yaklaşırız diye temenni ediyorum.

Kitaroviç'in açıklamalarının satır başları şöyle;

- Burada konuştuğumuz konulardan dolayı teşekkür etmek istiyorum.

- Hırvatistan ve Türkiye arasında çok tarihi ilişkiler bulunmaktadır.

- Hırvatistan AB sürcinde Türkiye'yi destekleyecektir.



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