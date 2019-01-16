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  • 16.01.2019 19:37

2019 MSÜ başvuruları başladı! Milli Savunma Üniversitesi başvuruları nasıl yapılır?

Son dakika... Milli Savunma Üniversitesi (2019-MSÜ) başvuruları başladı. 'nin nde yer alan bilgiye göre, 2019-2020  eğitim-öğretim yılında  ikinci aşamalarına  çağrılacak tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7  Nisan 2019'da 2019-MSÜ düzenlenecek. MSÜ 2019 başvuruları nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Başvurular başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019'da 2019-MSÜ düzenlenecek.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 27 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar.

ÖSYM tarafından 2019-MSÜ için başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile ikinci seçim aşamalarına başvuru ve aday yerleştirme esaslarını kapsayan kılavuz da yayımlandı.

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