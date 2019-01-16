AYDIN'IN Efeler İlçesi'nde geçtiğimiz hafta okula gitmek için evden çıkan Cemile Vural'a (18) E.G'nin kullandığı araç çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Vural, bir haftalık yaşam mücadelesini kazanamadı. Dün gözyaşları arasında uğurlandı. Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.
- Güncel
- 16.01.2019
- Gazete
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