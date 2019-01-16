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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 13:13

Başkan Erdoğan lösemi tedavisi gören 'yı telefonla aradı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikamet eden ve Ankara'da lösemi tedavisi gören 'yı Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla görüntülü aradı. Telefonda görüşen lösemi hastası Tayyip Atmaca büyük mutluluk yaşadı.

Başkan Erdoğan lösemi tedavisi gören genci aradı

Akyazı ilçesinde ikamet eden ve lösemi teşhisi konulan gören , Ankara'da tedavi görüyor. Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahim Atmaca'nın yeğeni Tayyip Atmaca, geçilen hafta sonu bir dizi ziyaret ve aday tanıtım programı için Sakarya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı 'la telefonla görüntülü görüştü.

Bakan Süleyman Soylu ile bir süre görüntülü görüşen Atmaca, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüntülü görüştü. Erdoğan büyük mutluluk yaşayan Atmaca'ya, "Seni gözlerinden öpüyorum. Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Senin yanındayız" diyerek Atmaca'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

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