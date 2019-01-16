İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nin 50. maddeyi ancak alternatif bir çıkış planı olması durumunda gündeme alacağını, Birleşik Krallık'ın 29 Mart 2019 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'nden ayrılacağını açıkladı.

BREXİT ANLAŞMASINA AVAM KAMARA'SINDAN ONAY ÇIKMADI

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi.

Oylama sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Başbakan May muhalefetin gensoru vermesi halinde yarın bunun görüşülebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May oylama öncesinde, "Anlaşmaya karşı oy kullanmak belirsizlikten, bölünmekten, son derece gerçek bir anlaşmasız ayrılıktan başka bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.