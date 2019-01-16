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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 02:49

71 maddelik torba yasa teklifi 'de kabul edildi

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve 'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklifle yaşlılık ve ölüm aylığında alt sınır bin TL oldu. Bebek sütüne ÖTV muafiyeti getirildi. Kira artışları yıllık tüfe ile sınırlandırıldı. İşsizlik maaşında 120 gün prim zorunluluğu kaldırıldı.

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