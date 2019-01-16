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71 maddelik torba yasa teklifi TBMM'de kabul edildi
Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklifle yaşlılık ve ölüm aylığında alt sınır bin TL oldu. Bebek sütüne ÖTV muafiyeti getirildi. Kira artışları yıllık tüfe ile sınırlandırıldı. İşsizlik maaşında 120 gün prim zorunluluğu kaldırıldı.
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