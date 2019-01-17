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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 08:52

Yerel de oy kullanabilmek için adres bildirimde bugün son gün

'nın yayınladığı listede adı bulunmayanların adres bildirimi yapabilmesi için bugün son gün. Adres kaydını yaptırmayan yaklaşık 323 bin seçmen bugün saat 17.00'ye kadar en yakın nüfus müdürlüğüne gitmezler ise lerde oy veremeyecekler.

Adres bildiriminde son gün

, adres kaydı olmayan 40 bin 804 kişinin nüfus müdürlüklerine müracaat ederek, güncelleme yaptıklarını duyurdu.

SADECE 40 BİN KİŞİ BAŞVURDU
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
"Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın adres bildiriminde bulunmaları için son iki gün.

Adres kaydı olmayan 363 bin 555 vatandaşımıza, "ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek, güncel adres bildiriminde bulunmaları" yönünde kamuoyuna bilgilendirme yapılmıştır.

Bu bilgilendirme sonucunda 40 bin 804 kişi güncel adres bildiriminde bulunmuştur.

Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın, 17 Ocak 2019 Tarih Saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir."

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