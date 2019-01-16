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  • 17.01.2019 02:21

Son dakika: Amasya'da otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da, Bakırköy Belediyesine ait bir otobüsün devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

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