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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 09:15

: 'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

haberine göre 'ın Ulaş ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği, kazada yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Kayseri kara yolu Sarıdemir köyü yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

İlk belirlemelere göre, 25 yolcunun bulunduğu otobüsteki 10 kişi yaralandı. AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri kazaya müdahale etti.

Yaralılar, ambulansla bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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