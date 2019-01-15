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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 17:16

Son dakika: 'ten güvenlik tedbirlerinin artırılması kararı

'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, yerleşkelerin girişlerinde önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması kararı alındı.

YÖK'ten çok önemli karar!

'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi kararı alındı.

Ayrıntılar gelecek...

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