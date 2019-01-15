YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi kararı alındı.
Ayrıntılar gelecek...
YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi kararı alındı.
Ayrıntılar gelecek...
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