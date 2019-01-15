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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 17:30

... Başkan Erdoğan 'nın Kommersant gazetesine yazdı

... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nın Kommersant gazetesine "-Rusya işbirliği, krizinin çözümü için kritik önemde" başlıklı bir makale yazdı. Başkan Erdoğan,  "Terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz." ifadesidni kullandı.

gelişmesine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nın Kommersant gazetesine "-Rusya işbirliği, krizinin çözümü için kritik önemde" başlıklı bir makale yazdı.

Başkan Erdoğan, "Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz. Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle veya komşumuzun sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını ifade etmek isterim. Amerika merkezli olarak dolaşıma sokulan mesnetsiz iddialar, gerçekleri değil, birtakım çıkar gruplarının bakış açısını yansıtmaktadır." dedi.

Erdoğan, "Suriye'de yaşanan kriz, ancak Suriye'nin yaralarının iyileşmesinden fayda, derinleşmesinden zarar görecek ülkeler tarafından çözülebilir." ifadesini kullandı.

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