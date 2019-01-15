Karadeniz'deki fırtınadan dolayı balıkçılar ava çıkamayınca geçen günlerde hamsinin kilogramı 30 liraya kadar çıkmıştı. Ancak fırtınanın dinmesinin ardından balıkçıların ağına bol miktarda hamsi takıldı.
Karadeniz'deki fırtınadan dolayı balıkçılar ava çıkamayınca geçen günlerde hamsinin kilogramı 30 liraya kadar çıkmıştı. Ancak fırtınanın dinmesinin ardından balıkçıların ağına bol miktarda hamsi takıldı.
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