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  • 15.01.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 17:21

ya kadar çıkmıştı! nin fiyatı şaşırttı

'deki olumsuz hava şartlarından dolayı ya kadar çıkan 'da tezgahlarda 5 liraya kadar düştü.  Vatandaşlar ise tezgahların önünde adeta sıraya girdi.

Karadeniz'deki fırtınadan dolayı balıkçılar ava çıkamayınca geçen günlerde hamsinin kilogramı 30 liraya kadar çıkmıştı. Ancak fırtınanın dinmesinin ardından balıkçıların ağına bol miktarda hamsi takıldı.

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