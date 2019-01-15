Son dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubu toplantısında konuşuyor

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis grup toplantısında milletvekillerine sesleniyor.

Dava adamı korku nedir tanımaz karamsarlık nedir bilmez. Durup durup dedikodu çıkaranlar günü günüyle çelişenler bırakın dava adamı olmayın adam bile olamazlar. 9 şubat 2019 tarihinde partimizin 50 yıl dönümünü Adana'da kutlayacağız. 50 yıllık şerefli geçmişimizi yad edeceğiz. milliyetçi ülkücü hareketin varlığı düşmana dehşet dosta güven vermiştir. MHP gücünü Türk milletinden almaktadır.

Rahmetle andığımız şehitlerimizin yüzünü kara çıkartmayacağız. Bizim yeteri kadar nedenimiz vardır o halde başarmaktan başka çaremiz yoktur. İçinde bulunduğumuz haysiyet, hassasiyet tarihin milliyetçi harekete kazandırdığı tecrübe ecdadımızın nasihatleri bizlere ihanetlere karşı dikkat tavsiye etmektedir. İstismarcılara itibar etmeyeceğiz tek ses olacağız tek nefes olacağız namımızı ve şanımızı yere düşürmeyeceğiz.

"CHP, YSK'YI TANIMIYORSA SEÇİME KATILMASIN"

CHP'li bazı kan sulandırıcılar, zavallı bedbahtlar sanırım fazla film izliyorlar. Manavdan aldığınız karpuzlar kabak çıktı. Hâlâ uslanmadınız. MHP'yi yönetecek iç ve dış odaklar ne olmuş ne de olacaktır. CHP YSK'yı tanımıyorsa buyursun seçime de girmesin. "Zillet ittifakı" 31 mart 2019'da duvara toslayacak. CHP'yi kim yönetiyor bunu söyleyin, itiraf edin.

"BİZ DAVA DİYORUZ ONLAR DAVAR ANLAIYOR"

Gafiller önce kimlerin kuklası, kuluçkası olduğunu söylesinler de gereğini yapalım. Tutsak alınmışlar haberleri yok. Ne var ki Türkiye'yi tutsak alamayacaklar. Beka gittikten sonra ne yapacağız belediyeyi? Beka çiğnendikten sonra ne adına yapacağız siyaseti? Biz "dava" diyoruz onlar "davar" anlıyor.

MHP'yi erkenden havlu atmış gibi göstermek nasıl bir ahlaksızlıktır? Ölüm pahasına da olsa beka diyoruz. Çok şey mi istiyoruz, yanlış mı konuşuyoruz? 50 yıllık rotamızdan mı sapıyoruz? Elbette hayır elbette asla! Öyleyse neden fitneye itibar gösterilir? "Zillet ittifakı" şüpheleri körüklemek, derinleştirmek için faaliyet halindedir..

"PALU AİLESİ'NDEN ÇIKMIŞ GİBİLER"

İftira atanlar, sosyal medyada zehir kusanlar Palu ailesinden çıkmış gibiler.

MHP'nin belediyelerden vazgeçtiğini söylemek sefil ve ahlaksız bir yalandır. Ölüm pahasına da olsa beka diyoruz. çok mu şey istiyoruz.

ABD Başkanı Twitter başında nöbete girmiş. Teröritlere bırakın Kürt demeyi insan demek bile ihanettir. Senin doların varsa Türk Milleti'nin imanı var, eğilmez başı bükülmez bileği var. Elindne geleni ardına koyma. Ülkeyi mahvetmek senin ne haddine.