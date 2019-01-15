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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 16:21

Son dakika... ABD heyeti Ankara'da

Son dakika... ABD'nin Patriot heyeti Ankara'ya vardı. ABD'li teknik heyet, Ankara ile Patriot için görüşmelerde bulunacak.

ABD heyeti Ankara'da

Son dakika gelişmesine göre, ABD'nin Patriot heyeti Ankara'ya vardı. ABD'li teknik heyet, Ankara ile Patriot için görüşmelerde bulunacak.

Türkiye'nin Patriot alımı için uygun kredi ve ortak üretim gibi kriterleri bulunuyor. Türkiye ayrıca ABD'lilerin teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda adımlar atmasını istiyor.

Patriot müzakerelerinde bu konuların da masaya yatırılması bekleniyor.

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