Son dakika... ABD heyeti Ankara'da

Son dakika gelişmesine göre, ABD'nin Patriot heyeti Ankara'ya vardı. ABD'li teknik heyet, Ankara ile Patriot için görüşmelerde bulunacak.

Türkiye'nin Patriot alımı için uygun kredi ve ortak üretim gibi kriterleri bulunuyor. Türkiye ayrıca ABD'lilerin teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda adımlar atmasını istiyor.

Patriot müzakerelerinde bu konuların da masaya yatırılması bekleniyor.