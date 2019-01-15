Adeta ölümden döndü! Yaşadığı şokla...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu sabah saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Selda Özel, kullandığı 59 YB 770 plakalı otomobil ile Edirne yönüne giderken önünde seyreden kamyonetin üzerinde bulunan demir sac aniden yola düştü.

Özel, saca çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobilin hakimiyetini kaybederek, önce yolun sağındaki bariyerlere adından da ortadaki beton bariyerlere çarptı.

YAŞADIĞI ŞOKLA OTOMOBİLDEN ÇIKAMADI

Hafif yaralanan Selda Özer, yaşadığı şok ile çıkamadığı otomobilin içinden yoldan geçenler tarafından çıkarıldı. Özel'e, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Üzerinden sac düşen kamyonetin sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.