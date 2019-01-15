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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 16:16

Adeta ölümden döndü! Yaşadığı şokla...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olan Selda Özer, önünde seyreden kamyonetin üzerinden düşen sac nedeniyle manevra yapınca bariyerlere çarptı. Kazada ölümden dönen Özer, kazada hafif yaralandı. Hafif yaralanan Selda Özer, yaşadığı şok ile çıkamadığı otomobilin içinden yoldan geçenler tarafından çıkarıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu sabah saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Selda Özel, kullandığı 59 YB 770 plakalı otomobil ile Edirne yönüne giderken önünde seyreden kamyonetin üzerinde bulunan demir sac aniden yola düştü.

Özel, saca çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobilin hakimiyetini kaybederek, önce yolun sağındaki bariyerlere adından da ortadaki beton bariyerlere çarptı.

YAŞADIĞI ŞOKLA OTOMOBİLDEN ÇIKAMADI
Hafif yaralanan Selda Özer, yaşadığı şok ile çıkamadığı otomobilin içinden yoldan geçenler tarafından çıkarıldı. Özel'e, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Üzerinden sac düşen kamyonetin sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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