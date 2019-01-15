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  • 15.01.2019 16:19
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 16:40

... Eski çalışanlarına operasyon! 3 üst düzey mühendis yakalandı

gelişmesine göre, ’de, FETÖ/ soruşturmaları kapsamında eski çalışanlarına yönelik operasyonda 3 şüpheli üst düzey mühendis gözaltına alındı.

Eski TÜBİTAK çalışanlarına operasyon!

de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü FETÖ/ soruşturmaları kapsamında eski çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Üst düzey mühendis U.S , S.Y ve bölücü terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları iddia edilen C.E sabah erken saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

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