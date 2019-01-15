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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 09:09

... 7 şehirde operasyonu başladı

... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 ayrı ilde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 14'ü muvazzaf 15 TSK mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan, Jandarmaya yönelik FETÖ operasyonunda ise 100'ün üzerinde asker için gözaltı kararı verildi.

Savcılık düğmeye bastı! 100'ün üzerinde gözaltı kararı

gelişmesine göre, Jandarmaya yönelik operasyonunda 100'ün üzerinde asker için gözaltı kararı verildi.

MUĞLA'DA FETÖ OPERASYONU

Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" ile arandıkları tespit edilen bir binbaşı, 2 üsteğmen, teğmen ve 10 astsubay rütbesindeki 14'ü muvazzaf, 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla, İstanbul, , , Ankara, İzmir ve 'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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