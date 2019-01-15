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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 09:13

Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Diyarbakır'ın , Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalındaki 23 mahallede terör örgütü 'ya yönelik operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı sona erdi

, Hazro ve Kocaköy'deki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen 'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon yürütülen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivillerin zarar görmemesi amacıyla Lice'nin Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Esenler, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu, Kocaköy'ün Boyunlu, Hazro'nun Gözebaşı, Sarıerik, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Kırmataş, Terdöken, Çitlibahçe, Dadaş ve Ormankaya köyleri ile bağlı bazı mezralarında dün saat 06.00'dan itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağının 24.00'ten itibaren kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlara yasağa uydukları için teşekkür edildi.

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