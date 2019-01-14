FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucunda tespit edilen ve haklarında geçmişte idari-adli işlem uygulanmayan 1 Albay, 2 Binbaşı, 1 Yüzbaşı, 2 Astsubay ve 44 darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul (Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kuleli Askeri Lisesi) öğrencisi olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmişti.

Süphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri İstanbul ve 15 farklı ilde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülmüştü.

Düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 42'sinin yakalandığı öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden 20'sinin etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduklarından, 2'sinin ise değişen delil durumundan serbest bırakıldığı öğrenildi.

19 TUTUKLAMA

İşlemleri tamamlanan 2'si yetersiz beyan veren itirafçı olmak üzere toplam 19 şüpheli tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 3'ü Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıklarından bahisle serbest bırakıldı.

8 şüphelinin halen firari durumda olduğu öğrenilirken 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. Sonuç olarak soruşturma kapsamındaki itirafçı sayısının 23'e yükseldiği öğrenildi. (SABAH)