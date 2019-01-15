Zonguldak'ta İlyas A. dün alkol aldı. Otomobiline atladı, gaza bastı. Duvara çarpıp, takla attı. Polisin yaptığı kontrolde 2.25 promil alkollü olduğu tespit edilen İlyas A., eniştesine sarılıp, 'keşke ölseydim' diyerek, ağladı. Eşi E.A. ise, "Arabayı bırak, taksiyle gel dedim" diyerek, kocasına tepki gösterdi
- Güncel
- 15.01.2019
- Gazete
‘Keşke ölseydim’
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