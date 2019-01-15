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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 14:11

'da yüzlerce lüks araç otoparklara çekildi

'da yediemin otoparkları, uygulamasıyla yolcu taşımacılığı yaparken bağlanan lüks araçlarla doldu taştı. Sadece yılbaşı gecesi yaklaşık 400 aracın bağlandığını söyleyen Uber araç sürücüleri, yetkililerden biran önce yasal bir düzenleme istiyor. Lüks minibüslerle dolu otoparklar havadan da görüntülendi.

İstanbul genelinde Uber uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı hizmeti veren yaklaşık 7 bin araç bulunuyor. Ancak bu araçlar henüz yasal bir düzenleme olmadığı için 'Yetkisiz yolcu taşımacılığı' gerekçesiyle trafikten men ediliyor.

İstanbul'da yediemin otoparklarında sayıları binleri bulan Uber aracı bulunuyor. Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Kayhan, milli servetin aylarca otoparkta çürüdüğünü söyleyerek yetkililerden acilen yasal düzenleme yapmasını talep etti. İstanbul'da iki yıldır Uber uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı yapan Serhat Çolak ise sadece yılbaşı gecesi yaklaşık 400 Uber aracına ceza kesilip bağlandığını söyledi.

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