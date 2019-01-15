İstanbul genelinde Uber uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı hizmeti veren yaklaşık 7 bin araç bulunuyor. Ancak bu araçlar henüz yasal bir düzenleme olmadığı için 'Yetkisiz yolcu taşımacılığı' gerekçesiyle trafikten men ediliyor.

İstanbul'da yediemin otoparklarında sayıları binleri bulan Uber aracı bulunuyor. Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Kayhan, milli servetin aylarca otoparkta çürüdüğünü söyleyerek yetkililerden acilen yasal düzenleme yapmasını talep etti. İstanbul'da iki yıldır Uber uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı yapan Serhat Çolak ise sadece yılbaşı gecesi yaklaşık 400 Uber aracına ceza kesilip bağlandığını söyledi.