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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 13:52

'da korku dolu dakikalar! Anne ve çocuğunun zor anları

, Avcılar’da 4 katlı bir binanın 1’inci katında çıktı. Dumandan etkilenen anne ile çocuğu kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Korkutan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

İstanbul'da anne ve çocuğunun zor anları

Korkutan sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek oturma odasına da sıçradı.

Pencereden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada dairede bulunan ve dumandan etkilenen anne ile çocuğu kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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