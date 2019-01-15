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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 14:58

İnsanlıktan utandıran haber! Naylon yakıp...

Antalya’da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce mezarlıkta kedinin gözlerine ve ağzına yakılan naylon damlatıldı. Ağır yaralanan kedi tedaviye alındı

İnsanlıktan utandıran haber! Naylon yakıp...

Kent merkezindeki Andızlı Mezarlığı'nda gezinen kedinin bakımını, çevre esnafı üstlendi. Esnaf, iki gündür kediyi göremeyince mezarlıkta hayvanı aramaya çıktı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI
Esnaf kısa süreli aramanın ardından kediyi, gözleri, ağzı ve vücudunun çeşitli yerleri yakılmış halde buldu. Kedi için esnaf Büyükşehir Belediyesine haber verdi. Gelen ekipler tarafından hayvan ambulansıyla barınağa götürülen kedide ağır derece yanık tespit edildi. Burada tedaviye alınan kedi için hayvanseverler de harekete geçti.

"TAM ANLAMIYLA İŞKENCE..."
Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı , kedinin durumunun ağır olduğunu belirterek, enfeksiyon kapmaması için özel kliniğe götürmek üzere barınağa başvurduklarını söyledi. Arife Yanık, kediyi, iyileşmesinin ardından sahiplendirmeye çalışacaklarını anlattı, hayvana bu işkenceyi yapanların yakalanması için çağrıda bulundu. Arife Yanık, "Naylon yakılıp ondan sonra kedinin gözleri ve ağzı başta olmak üzer vücuduna damlatılmış. Tam anlamıyla işkence yapılmış" dedi.

Mezarlıklardaki güvenliğinin artırılmasını isteyen Arife Yanık, "Mezarlıklarda güvenlik kameraları bulundurulsa kimse böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Belediyemizi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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