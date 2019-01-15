ABD'de bir Türk 22 dolar için öldürüldü!

ABD'nin New York kentinde benzin istasyonu işleten 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren, benzin parasını ödemek istemeyen bir kişi tarafından ezilerek öldürüldü.

ARACI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Sabah saatlerinde 22 dolarlık benzin alan, daha sonra parasını ödemeden kaçmaya çalışan ve 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğin kullandığı aracın önüne geçerek durdurmaya çalışan Cemal Dağdeviren, sürücünün çarpmasıyla yaralandı. Sürücü olay yerinden uzaklaşırken, Dağdeviren, South Nassau Community Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dağdeviren'in katilinin yakalanması içinse bölge polisi harekete geçti.

SAHTE KART VE PARAYLA ÖDEME YAPMAYA ÇALIŞTI

Şüphelinin sahte kredi kartı ve para ile ödeme yapmaya çalıştığını, bunun gerçekleşmemesi üzerine kaçarken kendisini durdurmaya çalışan benzin istasyonu işletmecisi Dağdeviren'in ölümüne neden olduğunu belirten Nassau Bölge Polis Departmanından Stephen Fitzpatrick şüpheli hakkında bilgisi olanların polise başvurmasını istedi.

Çalışma arkadaşları tarafından işini ve ailesini seven "iyi bir insan" olarak tanımlanan Cemal Dağdeviren'in 25 yıl önce Türkiye'den ABD'ye gittiği, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.