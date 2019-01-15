Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.01.2019 14:31
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 14:47

'de bir Türk 22 dolar için öldürüldü!

'de istasyonu işleten , 22 dolarlık benzin parasını ödemek istemeyen bir kişi tarafından öldürüldü. 25 yıl önce 'den ABD'ye gittiği, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ABD'de bir Türk 22 dolar için öldürüldü!

'nin kentinde istasyonu işleten 59 yaşındaki , benzin parasını ödemek istemeyen bir kişi tarafından ezilerek öldürüldü.

ARACI DURDURMAYA ÇALIŞTI
Sabah saatlerinde 22 dolarlık benzin alan, daha sonra parasını ödemeden kaçmaya çalışan ve 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğin kullandığı aracın önüne geçerek durdurmaya çalışan Cemal Dağdeviren, sürücünün çarpmasıyla yaralandı. Sürücü olay yerinden uzaklaşırken, Dağdeviren, South Nassau Community Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dağdeviren'in katilinin yakalanması içinse bölge polisi harekete geçti.

SAHTE KART VE PARAYLA ÖDEME YAPMAYA ÇALIŞTI
Şüphelinin sahte kredi kartı ve para ile ödeme yapmaya çalıştığını, bunun gerçekleşmemesi üzerine kaçarken kendisini durdurmaya çalışan benzin istasyonu işletmecisi Dağdeviren'in ölümüne neden olduğunu belirten Nassau Bölge Polis Departmanından Stephen Fitzpatrick şüpheli hakkında bilgisi olanların polise başvurmasını istedi.

Çalışma arkadaşları tarafından işini ve ailesini seven "iyi bir insan" olarak tanımlanan Cemal Dağdeviren'in 25 yıl önce 'den ABD'ye gittiği, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriABD'de bir Türk 22 dolar için öldürüldü!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar