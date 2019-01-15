Olay, Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırı kaçak yollarla geçen 14-16 yaşlarında 4 çocuktan biri Seferli Mahallesi'nde bulunan dereyi geçmeye çalışırken dengesini kaybederek suyun içerisine düştü.
Hatay'da çok acı olay! AFAD ekipleri kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı...
Hatay’da sınırı kaçak yollarla geçen yabancı uyruklu kız çocuğu, sağanak yağışın da etkisiyle taşkın dere sularına kapıldı. AFAD ekiplerinin aramalarının sonucunda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırı kaçak yollarla geçen 14-16 yaşlarında 4 çocuktan biri Seferli Mahallesi'nde bulunan dereyi geçmeye çalışırken dengesini kaybederek suyun içerisine düştü.
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