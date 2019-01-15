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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 20:34

'da çok acı olay! ekipleri kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı...

’da sınırı kaçak yollarla geçen kız çocuğu, sağanak yağışın da etkisiyle taşkın dere sularına kapıldı. ekiplerinin aramalarının sonucunda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.



Olay, Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırı kaçak yollarla geçen 14-16 yaşlarında 4 çocuktan biri Seferli Mahallesi'nde bulunan dereyi geçmeye çalışırken dengesini kaybederek suyun içerisine düştü.

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