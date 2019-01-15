Yurdun her yanından eğitime kar engeli haberleri glemeye devam ediyor. Kar yağışının etkisini artırmasıyla bazı il ve ilçelerimizde okullar tatil edildi. İşte okulların tatil olduğu o il ve ilçeler...



İZMİT

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 16 Ocak Çarşamba ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİLECİK

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KÜTAHYA

Kütahya'da, etkili olan yoğun kar yağışının ardından yarın (16 Ocak 2019 Çarşamba günü) eğitime ara verildiği açıklandı.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışı Kütahya etkili oldu. Kar kalınlığını 25 santimetreyi bulduğu Kütahya'da öğrencileri sevindirecek haber geldi. Kütahya Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde kar yağışının artması öngörüsü ile Kütahya'da yarın eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten gelen açıklamada; "Hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, kar yağışı nedeniyle okullar yarın için bir gün tatil edildi.

Sincik'te etkili olan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yarın tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

UŞAK

Uşak'taki tüm okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek don, buzlanma riski ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yarın kentteki tüm okulların tatil edildiği duyuruldu. Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için kararın alındığı belirtilirken, "İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ile özel örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurslarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş, okul öncesi eğitim kurumlarının 16 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi. Uşak Valiliği ayrıca, kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilecek. Valilik'ten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DÜZCE - BOLU

Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışının başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 16 Ocak Çarşamba günü Düzce genelinde okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde yaşanması muhtemel buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar sebebiyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Vali Ümit ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

ÇANKIRI

Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 10 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi. Valilikten alınan bilgiye, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Yapraklı, Bayramören, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.



