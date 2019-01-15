Hırvatistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic''in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye geleceği belirtildi. Açıklamada, "Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.
Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.
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