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  • 15.01.2019 20:22

Hırvatistan 'ye geliyor

Cumhurbas¸kanı Kolinda Grabar-Kitarovic¸, yarın 'ye resmi ziyarette bulunacak.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kolinda Grabar-Kitarovic''in, Cumhurbaşkanı 'ın davetine icabetle, 16 Ocak 2019 tarihinde 'ye geleceği belirtildi. Açıklamada, "Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

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