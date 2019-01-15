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Dargeçit!

Dargeçit!
Onikişubat Karamanlı Mahallesi'nde bulunan 40014. Sokak, çarpık kentleşme sonucu dar alanda yapıldı. Tam 50 yıldır 90 santimetrelik sokağın genişletilmesi için yapılan başvurular sonuçsuz kaldı.

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