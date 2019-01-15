İstanbul'da Medikal Estetik Uzmanı Dr. Saliha Sönmezateş, geçen cuma günü akılalmaz bir saldırıya maruz kaldı. Arabasıyla giderken yüzleri kapalı şahıslar tarafından yolu kesildi. Aracının camları beyzbol sopaları ve çekiçle kırıldı. Sönmezateş ise feci şekilde darp edildi. Saldırganlar kaçtı. Dr. Sönmezateş, "Hem kadına hem hekime darp denilebilecek ve çok planlı ve organize bir saldırıydı. Ellerindeki sopalar ve çekiçlerle önce arabamın camlarını kırdılar daha sonra kırık camlardan ellerini içeri sokup kapıları açarak gördüğünüz gibi sadece ellerime ve kollarıma en çok da sağ elime ve koluma darbeler vurdular"diye konuştu.
- Güncel
- 15.01.2019
- Gazete
Beyzbol sopasıyla saldırdılar
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