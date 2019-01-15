Başkan Erdoğan'dan Trump'a 4 mesaj

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı ile telefonda konuştu. Trump'tan, iletişimin sağlıklı olmasını isteyen Erdoğan, "Güvenli bölge terörden temizlenmeli" dedi.
Münbiç yol haritasının tamamlanması gerektiğini de ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını bir kez daha yineledi.
Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda da mutabık kalındı.
Münbiç yol haritasının tamamlanması gerektiğini de ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını bir kez daha yineledi.
Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda da mutabık kalındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.