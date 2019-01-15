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Başkan Erdoğan'dan Trump'a 4 mesaj

Kürtlerle asla sorunumuz yok. terörden arındırılmalı. yol haritası uygulanmalı. Kamuoyu önünde iletişim sağlıklı olmalı.

Erdoğan'dan Trump'a 4 mesaj
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı ile telefonda konuştu. Trump'tan, iletişimin sağlıklı olmasını isteyen Erdoğan, " terörden temizlenmeli" dedi.
yol haritasının tamamlanması gerektiğini de ifade eden Erdoğan, 'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını bir kez daha yineledi.

Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda da mutabık kalındı.



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