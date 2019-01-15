Vatan evladı

Burak Tatar (23), Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeliydi. Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirildi. Tatar, Nisan 2018'de askerlerin yaralarını sararken teröristlerin tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehadete erdi. Meslek hayatına Nusaybin'de PKK'nın açtığı hendeklerin kapatılması için başlatılan operasyonlarda gönüllü olarak görev almakla başlayan Burak Tatar, gerçek bir vatanseverdi. Sınır ötesi görev çıkmayınca arkadaşının adını silip kendi adını yazarak Suriye'ye gitmişti.
Şehitten geriye arabasıyla çektirdiği bu fotoğraf kaldı. İşte o otomobil, vasiyeti üzerine şehit çocuklarına bağışlandı.
"ŞEHİT OLACAĞIM ANNE'
Afrin'e giderken annesi Hülya Tatar'a, "Şehit olarak geleceğim" demişti. Burak Tatar, şehit olduğu günün sabahında yine annesini arayarak, "Ana şehit olursam, tek mal varlığım olan arabamı şehit çocukları ve gazilerin ihtiyaçları için Mehmetçik Vakfı'na bağışlayın" diyerek vasiyetini bildirmişti. Ardından Burak'ın şehit haberi geldi. Şehit ailesi de vasiyeti yerine getirdi. Hülya-Yahya Tatar çifti, oğullarının şehit olmadan önce gözü gibi baktığı arabasını satarak, gelirini Mehmetçik Vakfı'na verdi. Vakıf da yapılan bağışın ardından şehit ailesine şilt ve berat takdim etti.
Tatar çifti, "Şehit oğlumuzun vasiyeti birçok çocuğa ilaç olacak" dedi.
TÜLAY CANBOLAT
Şehitten geriye arabasıyla çektirdiği bu fotoğraf kaldı. İşte o otomobil, vasiyeti üzerine şehit çocuklarına bağışlandı.
"ŞEHİT OLACAĞIM ANNE'
Afrin'e giderken annesi Hülya Tatar'a, "Şehit olarak geleceğim" demişti. Burak Tatar, şehit olduğu günün sabahında yine annesini arayarak, "Ana şehit olursam, tek mal varlığım olan arabamı şehit çocukları ve gazilerin ihtiyaçları için Mehmetçik Vakfı'na bağışlayın" diyerek vasiyetini bildirmişti. Ardından Burak'ın şehit haberi geldi. Şehit ailesi de vasiyeti yerine getirdi. Hülya-Yahya Tatar çifti, oğullarının şehit olmadan önce gözü gibi baktığı arabasını satarak, gelirini Mehmetçik Vakfı'na verdi. Vakıf da yapılan bağışın ardından şehit ailesine şilt ve berat takdim etti.
Tatar çifti, "Şehit oğlumuzun vasiyeti birçok çocuğa ilaç olacak" dedi.
TÜLAY CANBOLAT
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