Balıkesir'de korkunç olay! Vurmasam o öldürecekti

Balıkesır'de hemşire Ceyda Malay (25) önceki gün tartıştığı nişanlısı Gökhan Evinç'i (28) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Genç kız, annesi Canan Malay ve babası Bülent Malay gözaltına alındı. Katil zalısı, "Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi. Malay'ın nişanlısından şiddet gördüğü iddia edildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.