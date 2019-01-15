Bugünkü
Takvim

Balıkesir'de korkunç olay! Vurmasam o öldürecekti

Vurmasam o öldürecekti
Balıkesır'de hemşire Ceyda Malay (25) önceki gün tartıştığı nişanlısı Gökhan Evinç'i (28) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Genç kız, annesi Canan Malay ve babası Bülent Malay gözaltına alındı. Katil zalısı, "Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi. Malay'ın nişanlısından şiddet gördüğü iddia edildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBalıkesir'de korkunç olay! Vurmasam o öldürecekti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri