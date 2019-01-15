Kaza, Düzce D-100 Karayolu Darıyeri Hasanbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Bolu'ya giden sürücüsü öğrenilemeyen 34 FVH 09 plakalı TIR, kar yağışı sebebi ile çıkamadığı Bolu Dağı'ndan geri dönmek isterken bir anda kaydı. Kayan TIR bariyerlere çarparak durabilirken, kapatan TIR sebebi ile yol trafiğe kapandı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.