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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 16:53

Son dakika: Ankara- Karayolu trafiğe kapandı

Son dakika gelişmesine göre, D-100 Karayolu Düzce geçişinde karla kaplanan yolda kayan TIR, yolu trafiğe kapattı. Ekipler TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Kaza, Düzce D-100 Karayolu Darıyeri Hasanbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Bolu'ya giden sürücüsü öğrenilemeyen 34 FVH 09 plakalı TIR, kar yağışı sebebi ile çıkamadığı Bolu Dağı'ndan geri dönmek isterken bir anda kaydı. Kayan TIR bariyerlere çarparak durabilirken, kapatan TIR sebebi ile yol trafiğe kapandı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

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